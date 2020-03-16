رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بتخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات الهيئات والمصالح الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وحمل قرار رئيس الوزراء بشرى سارة للمرأة العاملة حيث نص القرار في مادته الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.





ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وكانت الموظفات التى ترعى أطفال فى سن الحضانة والابتدائي يعانون بعد قرار تعطيل الدراسة خصوصاً من لا يجدون من يرعى ابنائهم خلال وقت العمل.