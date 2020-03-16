الممثل البريطاني ادريس البا يعلن اصابته بـ"فيروس كورونا".. ويؤكد: "أنا بخير"

أعلن الممثل البريطاني العالمي ادريس البا، اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن نتيجة التحاليل التي أجراها جاءت إيجابية.





ونشر ادريس البا، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليه: "أنا بخير، لم تظهر علي أعراض حتى الآن ولكن عزلت نفسي منذ اكتشفت عن التعرض المحتمل للفيروس، ابقوا في المنزل، لا داعي للذعر".



