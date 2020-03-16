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الممثل البريطاني ادريس البا يعلن اصابته بـ"فيروس كورونا".. ويؤكد: "أنا بخير"
الإثنين 16/مارس/2020 - 11:11 م
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أعلن الممثل البريطاني العالمي ادريس البا، اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن نتيجة التحاليل التي أجراها جاءت إيجابية.
ونشر ادريس البا، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليه: "أنا بخير، لم تظهر علي أعراض حتى الآن ولكن عزلت نفسي منذ اكتشفت عن التعرض المحتمل للفيروس، ابقوا في المنزل، لا داعي للذعر".
وبهذا الإعلان انضم "ادريس البا" إلى النجوم الذين أعلنوا مؤخرًا إصابتهم بـ"فيروس كورونا"، ومنهم توم هانكس وزوجته، أولجا كوريلينكو.
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