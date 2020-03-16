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صربيا تعلن تأجيل الانتخابات العامة بسبب انتشار "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:26 م
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علم صربيا
علم صربيا
وكالات
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أعلنت مفوضية الانتخابات في صربيا، مساء اليوم الإثنين، عن تأجيل الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في يوم 26 أبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإلى أن يتم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، موضحة أنه "سيتم تحديد كل المواعيد النهائية المتعلقة بعملية الانتخابات عقب انتهاء حالة الطوارئ".

هذا وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتتش، قد أعلن يوم أمس الأحد، "حالة الطوارئ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا"، ويرأس فوتتش الحزب التقدمي الصربي الحاكم.

وأفادت السلطات الصحية بأن "عدد حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن بلغ 46 حالة، وأنها أجرت فحوصا على 283 شخصا".

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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كورونا فيروس كورونا صربيا الانتخابات العامة الانتخابات

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