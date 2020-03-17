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استشاري قلب: الأطباء الآن في قمة الخطر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور رشوان شعبان، استشاري القلب، ومقرر المنشآت والتراخيص بنقابة الأطباء، إن المحكمة حكمت برفع بدل الأطباء، ولكن للأسف الشديد قامت الحكومة بالطعن في الحكم، مشددًا على ضرورة رفع بدل العدوى الآن، خاصة أن الأطباء الآن في قمة الخطر، ويجب التعامل مع هذا الأمر بقدر خطورته. 

وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، أن نقيب الأطباء في إيطاليا توفى، ونائب وزير الصحة في إيران توفى بكورونا، ومدير مستشفى ووهان للعزل الطبي بالصين توفى، لافتًا إلى أن عمل الأطباء في هذه الفترة أمر أصبح خطيرًا.

وتابع استشاري القلب، أن الأطباء هم جيش مصر الأبيض الذي يجب أن نهتم به خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الأطباء لم يتركوا ميدان الطب، ولكنهم يذكروا بأن حقوقهم لن تسقط ومستمرة.

هذا، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا كما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

كورونا تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه الدرجة احترازي

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