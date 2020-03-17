وزير التعليم يكشف مصادر المعلومات المتاحة للطلاب حاليًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "نعمل على استحداث نظام تعليم "أونلاين"، وتطبيق الفصل الإلكتروني"، لافتًا إلى أن القنوات التعليمية، والفصول الافتراضية، وبنك المعرفة، مصادر معلومة الطالب في الوقت الحالي.





وأشار "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن النظام التعليمي الجديد أكثر ثراءً مما كان عليه من قبل، منوهًا بأن الأربع سنوات الأولى من التعليم الأساسي أصبح بها نظام تعليمي جديد.





وأضاف أن الصف الأول والثاني الثانوي أصبح بهما نظام تقييم جديد، وأن هناك 1.5 مليون مستخدم لبنك المعرفة يوميًا، متابعًا: "نسعى لإتاحة التطبيقات التعليمية للطلاب بالمجان".





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.





ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.





وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.





كان الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، قد صرح أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي، بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.



