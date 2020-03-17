Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم يكشف مصادر المعلومات المتاحة للطلاب حاليًا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:22 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "نعمل على استحداث نظام تعليم "أونلاين"، وتطبيق الفصل الإلكتروني"، لافتًا إلى أن القنوات التعليمية، والفصول الافتراضية، وبنك المعرفة، مصادر معلومة الطالب في الوقت الحالي.

وأشار "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن النظام التعليمي الجديد أكثر ثراءً مما كان عليه من قبل، منوهًا بأن الأربع سنوات الأولى من التعليم الأساسي أصبح بها نظام تعليمي جديد.

وأضاف أن الصف الأول والثاني الثانوي أصبح بهما نظام تقييم جديد، وأن هناك 1.5 مليون مستخدم لبنك المعرفة يوميًا، متابعًا: "نسعى لإتاحة التطبيقات التعليمية للطلاب بالمجان".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.

وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.

كان الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، قد صرح أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي، بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف الدراسة صحة عالمية تعليق الدراسة في الجامعات تاجيل الدراسه تاجيل الدراسة اسبوعين اليو اصابات الكورونا احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين| فيدال يمنح البرسا الصفقة الذهبية.. تفاصيل عقد تيرشتيجن.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام بارتوميو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفات التى ترعى أطفالاً أقل من 12 سنة

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 7 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ يوم

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: لسنا في إجازة.. ولكننا في مرحلة التعلم عن بُعد

وزير التعليم: إطلاق "أبلكيشن" للطلاب.. وتطبيق نظام الفصل الإلكتروني

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

العزل الفوري.. تنبيه عاجل من منظمة الصحة لجميع الدول بشأن كورونا

منظمة الصحة: كورونا أخطر أزمة في العالم.. والأيام المقبلة ستشهد

عاجل.. الولايات المتحدة تبدأ تجربة أول لقاح ضد فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

05:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status