"الوزراء" يوضح حقيقة شائعات تسريح العاملين بالمصالح الحكومية

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد بشأن تسريح العاملين بالمصالح الحكومية، مؤكدا أن كل ما يشاع عن تسريح العاملين من الدولة لا صحة له.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن كل موظف سيعمل من منزله سيحصل على مخصصاته المالية كاملة، مؤكدا أنه لا صحة لتقليل رواتب أي عامل في الدولة سيعمل من منزله.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مصر لديها 26 مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن انتشار المرض في مصر بطيء مقارنة بدول أوروبية.





ونوه إلى أن القوات المسلحة تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، واصفا التقرير الذي نشرته "الجارديان" عن إصابة 19 ألفا بأنه "خيال علمي".





وأشار إلى أن الدولة جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا، واتخذت القرارات استباقية مثل تعطيل الدراسة، موضحا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار وقف حركة الطيران كان ضمن خطة الدولة لمواجهة الفيروس، مستنكرا استغلال الإجازة في الخروج للتسوق، والذهاب إلى "المولات" والملاهي والمقاهي.





هذا قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا على نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.