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وزيرة الصحة: "اللي بيحب أهله ميختلطش بناس كتير"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:31 ص
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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
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ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كبار السن، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة أن يلتزموا منازلهم، وعدم الخروج حتى لا يختلطوا بأحد، وحفاظا على حياتهم، معقبة: "استحملوا".

وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن إجراء اختبار فيروس كورونا يجب أن يكون له سبب، مضيفة: "اللي بيحب أهله ميختلطش بناس كتير منعا لنقل العدوى".

وأضافت وزيرة الصحة، أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء في مصر، تساهم في حماية المواطنين بشكل استباقي، مؤكدة أن الدولة لا يمكنها إخفاء وجود حالات وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، معقبة: "مفيش وفاة هتستخبى، وأهل المتوفى مش هيسكتوا".

هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة اختبار كورونا احترازي

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