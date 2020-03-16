رجائي عطية: انتخابات المحامين حسمت لصالحي.. وعاشور يدفع "ببلطجية"

قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إنه وفق المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات نقابة المحامين التى جرت، حسمت العملية الانتخابية لصالحه، بفرق أصوات يصل لـ8 آلاف صوت.







وكان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.



وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.



وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.

وأضاف في تصريحات له: مضمون الأحراز التي لم تصل أصولها بعد لن تغير شيء لأن كل أرقامها محسوبة لدى اللجنة المشرفة ولكن يتبقى فقط إحضار أصل المحضر.وأوضح أن سبب التأخير هو رغبه اللجنة في إعلان مقعد النقيب مع العضوية معا.تابع: "الأمور حسمت وكل ما في الموضوع أن الأستاذ سامح عاشور استمر ١٩ سنة نقيب ومش طايق إنه يسقط وكأنه واخد عهد من ربنا إنه هيكون نقيب للأبد.. سامح عاشور دفع ببلطجية وشبيحة مرددين هتافات غايه في الغرابة".