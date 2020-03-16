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حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا في السجون المصرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:57 م
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أسامة هيكل
أسامة هيكل
داليا الحسين
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا ولابد من الالتزام بإجراءات الوقاية والتعليمات التي تصدرها الدولة، متابعًا: "خسائر تعليق الطيران فادحة واتخذنا القرار الأصعب لحماية المواطنين".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه سيتم تطهير المدارس والجامعات في الفترة القادمة.

ونفى وزير الإعلام وجود إصابات بفيروس كورونا في السجون المصرية، معقبا: فين المصابين دول واحنا نعلن عنهم بكل شفافية!"

واستطرد "هيكل" قائلًا: الجماعة المحظورة تحاول أن تفشل الدولة المصرية في خططها لمواجهة الفيروس على الرغم أن مصر مازالت من الدولة المنخفضة الإصابة".

وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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