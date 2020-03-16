Advertisements
Advertisements
Advertisements

الذهب يعود لمستويات 2019 بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:35 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وتداعيات فيروس كورونا الذي تجعل المستثمرين يبيعون كل شئ في سبيل الحصول على النقد (الكاش).

ورغم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 1 بالمائة لتتراوح بين صفر و 0.25 بالمائة، تعرضت أسواق الأسهم العالمية لهبوط حاد بقيادة الأسهم الأمريكية وسط خسائر  2000 نقطة في مؤشر "داو جونز" وسط استمرار القلق حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد.

واستمر فيروس كورونا في الانتشار عالمياً مع تجاوز عدد الإصابات 170 ألف حالة حول العالم ووفاة ما يزيد عن 6500 شخص.

وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 2 بالمائة ليسجل 1486.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.

وخلال الجلسة وصل المعدن الأصفر إلى مستوى 1574.80 دولار للأوقية في الاتجاه الصاعد، و1450.90 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.

وخسر سعر التسليم الفوري للذهب نحو 2.1 بالمائة ليسجل 1496.28 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 97.936.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معدل الفائدة تداعيات كورونا البنوك المركزية اسعار الذهب

أخبار تهمك

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ حوالي 4 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الأهلي من أجل التصدي لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ 19 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يوم

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 22 ساعة

باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الذهب يتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين بنهاية التعاملات

تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

10:12 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

06:15 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

3 سيناريوهات مطروحة على الأهلي في حالة عدم ضم رمضان صبحي نهائيا

09:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status