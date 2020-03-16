الذهب يعود لمستويات 2019 بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وتداعيات فيروس كورونا الذي تجعل المستثمرين يبيعون كل شئ في سبيل الحصول على النقد (الكاش).





ورغم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 1 بالمائة لتتراوح بين صفر و 0.25 بالمائة، تعرضت أسواق الأسهم العالمية لهبوط حاد بقيادة الأسهم الأمريكية وسط خسائر 2000 نقطة في مؤشر "داو جونز" وسط استمرار القلق حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد.





واستمر فيروس كورونا في الانتشار عالمياً مع تجاوز عدد الإصابات 170 ألف حالة حول العالم ووفاة ما يزيد عن 6500 شخص.





وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 2 بالمائة ليسجل 1486.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.





وخلال الجلسة وصل المعدن الأصفر إلى مستوى 1574.80 دولار للأوقية في الاتجاه الصاعد، و1450.90 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.





وخسر سعر التسليم الفوري للذهب نحو 2.1 بالمائة ليسجل 1496.28 دولار للأوقية.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 97.936.