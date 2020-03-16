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أسعار النفط تسجل أدني تسوية منذ 2016

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:30 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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انهارت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتحقق أدني تسوية منذ 2016 بضغط من مخاوف تراجع الطلب مع تزايد انتشار وباء كورونا بجانب تخفيض البنوك المركزية معدل الفائدة، ليهبط الخام بنحو 9.5 بالمائة.
 
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بالأمس، في ثاني خفض طارئ له هذا الشهر إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.25 بالمائة، كما قرر توسيع ميزانيته العمومية بما لا يقل عن 700 مليار دولار في الأشهر المقبلة في محاولة لتخفيف التوتر في الأسواق المالية.

كما ألقت بيانات اقتصادية سلبية في الصين بأثار قاتمة على أسعار النفط، مع هبوط الإنتاج الصناعي في بكين بأكبر وتيرة في 30 عاماً.

وهبط سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 9.6 بالمائة ليسجل 28.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ فبراير لعام 2016.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مايو بنحو 11.08 بالمائة ليسجل 30.10 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

وباء كورونا خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

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