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بعد تعليق الدراسة.. تامر أمين للمصريين: "الإجازة للعزل وليس للفسح"

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:20 م
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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي تامر أمين، خروج بعض المصريين إلى المولات عقب تعليق الدراسة، معقبا: "دي مش رحلة.. الإجازة للحبس مش للفسح"، مؤكدا أن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر حاليا مطمئنة، ولكن إذا لم نلتزم بالتعليمات الوقائية، سننتقل لمرحلة أسوأ.

وحذر "أمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، من هوس شراء السلع وتخزينها، مشيرا إلى أن هناك إقبال تاريخي على المحلات التجارية، معقبا: "الفلوس طلعت من تحت البلاطة، والناس كانت بتشتري بهبل".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، أنه تم التقاط صورة لمواطن اشترى 87 بكرة "مناديل تواليت"، معقبا: "هتعمل بيهم إيه، وإيه علاقتهم بالكورونا"، متسائلا: "ما الهدف من هذا السعار الشرائي؟"، مؤكدا أن الكمامات لا تمنع الإصابة بالكورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر تعليق الدراسة في الجامعات المولات الإعلامي تامر أمين احترازي

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