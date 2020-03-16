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تامر أمين يطهر يده على الهواء بسبب كورونا: "ربنا يعديها على خير"

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:54 م
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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي تامر أمين، إن فيروس كورونا تحول رسميا إلى وباء عالمي، مشيدا بالإجراءات التي إتخذتها مصر لمواجهة انتشار الفيروس، مستدلا بإشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي تتخذها الدولة.

وأشار "أمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن الكورونا ليس فيروس هوائي، وثقيل الحجم، ويعيش على الأسطح، موضحا أنه ينتقل باللمس، مضيفا: "امنع السلامات والبوس والأحضان".

وطهر الإعلامي تامر أمين، يده على الهواء كإجراء احترازي من فيروس كورونا، مثمنا قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة، معقبا: "شكرا للريس، ولو كان حصل حاجة الناس مكنتش هتسيب لا الريس ولا الحكومة".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، أن عام 2020 شهد الكثير من الأحداث، معقبا: "ربنا يعديها على خير، شوفنا فيها اللي مشفنهوش في الألفين السنة اللي فاتوا.. إحنا آسفين يا 2019".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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الكلمات المفتاحية

صحة عالمية تعليق الدراسة في الجامعات الإعلامي تامر أمين احترازي

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