الكويت تصدر عقوبات جديدة لمن يخالف قرارات "كورونا"





قرر مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، معاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بـ"الحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا".





كما قرر مجلس الوزراء، تغليظ العقوبة على من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا بـ"الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 الف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار".





واستحدث حكماً بالقانون يقضي بـ"معاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عندي مقصود بالحبس لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لتنقل عن 10 آلاف دينار كويتي"، مقرًا بز يادة ميزانية الوزارات لتغطية الاحتياجات الطارئة لمواجهة كورونا.





وقالت وزارة الصحة الكويتية: إن "عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 9 حالات، في حين سُجل 8 حالات جديدة"، موضحة أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 112 حالة.





هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.



