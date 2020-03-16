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لمواجهة كورونا.. أحمد موسى يطالب بتطبيق الحجر المنزلي خلال 14 يومًا

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ينتشر انتشار غير مسبوق، والأسبوعين القادمين هم الأخطر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أكد ذلك، وكذلك المستشارة الأمريكية إنجيلا ميركل، وإيطاليا.

وطالب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، بتطبيق الحجر المنزلي خلال 14 يوما مثل باقي دول العالم، وعدم الذهاب إلى العمل، معقبا: "استريحوا 14 عاما تحمينا من شهور".

ووجه الإعلامي رسالة لاذعة للشعب المصري قائلًا: "بلاش هري وجري وصرمحة وفسح.. أنتم مش خايفين على أولادكم! شم النسم مجاش ولا العيد!.. في وباء عالمي"، لافتا إلى أن عدد الإصابات في إيطاليا 28 ألف مواطن في أقل من أسبوع، معقبا: "الناس دلوقتي في إيطاليا بستأذنه عشان ينزلوا يجيبوا أكل".

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة الحجر المنزلي احترازي

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