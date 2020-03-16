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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:26 م
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ولي العهد - الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد - الأمير محمد بن سلمان
الفجر السعودي
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تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الإثنين، من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واستعراضا الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.

وأكد الأمير محمد بن سلمان على عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الفيروس، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد رئيس الوزراء الإسباني

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