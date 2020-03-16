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رد الصحة على الجارديان حول أعداد مصابي كورونا في مصر

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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عقب المتحدث باسم وزارة الصحة، على زعم صحيفة "الجارديان" أن هناك 19 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، مؤكدا أنه كلام غير صحيح، ومجرد تكهنات، وبدون سند علمي، حيث يستندون في ما نشروه لبحث من مواطن كندي.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن منظمة الصحة العالمية هى الجهة المنوط بها التعامل مع موقف انتشار فيروس كورونا عالميا، حيث تقوم وزارة الصحة بإبلاغها بالوضع في مصر أول بأول.

وعن الوصول إلى لقاح للكورونا، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي شيىء رسمي تم الإعلان عنه فيما يتعلق بالوصول إلى لقاح للفيروس.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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