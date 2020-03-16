غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملة أمنية بالمنصورة



وأشار إلى أنه سبق وأن تقرر عدم انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية بنطاق المحافظة، كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف نشر ملصقات وإرشادات التوعية الصحية فى جميع المنشآت والاماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات بالتعاون مع قطاعى الصحه والطب البيطرى مشيرا لاهمية المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.



يذكر أن المحافظة اتخذت عددًا من الاجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية امنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.





كما قرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الاسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات المشار اليها والتأكد من عدم تنظيم الأسواق للحد من تواجد تجمعات كثيفة للمواطنين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تعليق العمل بمراكز التعليم بنطاق المحافظة وهناك حملات يوميه لغلقها بالتنسيق والتعاون مع مديرية امن الدقهلية، وفى ذات السياق قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بان هذه القررات، وتلك الاجراءات التى اتخذتها محافظة الدقهلية تستهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وحياة المواطنين مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة لنجاح منظومة الوقاية بنطاق المحافظة.





شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية بمدينة المنصورة.أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية، وتم ضبط 6425 مضبوطة، وحرر 213 محضر متنوعًا.قاد الحملة العميد وائل الشربيني مدير المرافق، والرائد فاروق حماد وكيل المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس المباحث والنقيب ابوالمعاطى غنام.وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية حظر الشيشة بالمقاهى والكافيتريات، وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد مختار على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفين، ومصادره المضبوطات فورًا.وكلف مختار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظًا على صحة وسلامه المواطنين.