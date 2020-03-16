عاجل.. أمريكا تعلن إجراء أول تجربة للتوصل إلى لقاح ضد "كورونا"



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن إجراء أول تجربة على البشر للتوصل إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".



وقالت " أسوشيتد برس": إن "الباحثين حقنوا أول لقاح تجريبي فيروس كورونا في جسد مدير عمليات في شركة تقنية صغيرة"، موضحة أن "3 متطوعين آخرين تلقوا اللقاح التجريبي اليوم"، لافتة إلى أن الاختبار سيجرى على 45 متطوعا وستقدم جرعتين كل شهر على حدة.



هذا وبدأ العلماء في معهد "كايزر للبحوث الصحية" في مدينة سياتل، دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ"كوورنا"، تم تطويره في وقت قياسي بعد انفجار الفيروس من الصين وانتشر في الكرة الأرضية، حسب ما نقلت "أسوشيتد برس" .

وصرحت رئيسة دراسة كايزر الدائمة الدكتورة ليزا جاكسون: "نحن فريق فيروس كورونا الآن، والكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

وسجلت الولايات المتحدة، 3000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.



هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.



