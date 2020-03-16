Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أمريكا تعلن إجراء أول تجربة للتوصل إلى لقاح ضد "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:45 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن إجراء أول تجربة على البشر للتوصل إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت "أسوشيتد برس": إن "الباحثين حقنوا أول لقاح تجريبي فيروس كورونا في جسد مدير عمليات في شركة تقنية صغيرة"، موضحة أن "3 متطوعين آخرين تلقوا اللقاح التجريبي اليوم"، لافتة إلى أن الاختبار سيجرى على 45 متطوعا وستقدم جرعتين كل شهر على حدة.

هذا وبدأ العلماء في معهد "كايزر للبحوث الصحية" في مدينة سياتل، دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ"كوورنا"، تم تطويره في وقت قياسي بعد انفجار الفيروس من الصين وانتشر في الكرة الأرضية، حسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

وصرحت رئيسة دراسة كايزر الدائمة الدكتورة ليزا جاكسون: "نحن فريق فيروس كورونا الآن، والكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

وسجلت الولايات المتحدة، 3000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الولايات المتحدة أمريكا

أخبار تهمك

عبدالله جمعة يكشف سبب استبعاد صالح من الأهلي

منذ 42 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 6 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ أقل من ساعتين

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

لوكسمبورغ تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"

وكالة: تطوير أول عقار يهاجم فيروس كورونا

اليوم.. طرح أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

الصحة القطرية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

البرتغال تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

بسبب "كورونا".. السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ الصحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

06:55 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status