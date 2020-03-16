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مواعيد مباريات ليفربول في حالة عودة الدوري الإنجليزي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:59 م
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ليفربول
ليفربول
عمر محمد
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الحالية وتهديده لاستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعد فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوف محمد صلاح المحترف المصري الدولي قاب قوسين أو أدني من التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات ليفربول في حالة عودة الدوري الإنجليزي.

ويستكمل ليفربول مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي يوم 5 أبريل القادم بمواجهة مانشستر سيتي ضمن المسابقة، ثم يخوض الريدز مباراة أخرى يوم 12 من نفس الشهر أمام أستون فيلا.

ويخوض ليفربول مباراة يوم 20 أبريل مباراة أخري أمام فريق برايتون ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي.

ثم يخوض فريق الريدز مباراة جديدة أمام فريق بيرنلي يوم 25 في نفس الشهر ، ويخوض ليفربول مواجهة قوية أمام نظيره أرسنال يوم 2 مايو المقبل.

ويستكمل فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية أمام تشيلسي يوم 9 مايو المقبل ، ثم مباراة نيوكاسل يونايتد يوم 17 مايو المقبل، وتم تأجيل مباراتين لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس وإيفرتون.

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رياضة تعليق النشاط الرياضي تعليق النشاط الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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