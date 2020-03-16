فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

أعلنت النجمة العالمية أولجا كوريلنكو عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام".



وكتبت أولجا أنها شعرت ببعض الحمى والإرهاق، فتوجهت للكشف لتأتي نتيجة التحاليل إيجابية، وتؤكد إصابتها بالفيروس الجديد.



ولا تعد أولجا كوريلنكو أول النجوم التي تعلن إصابتها بالمرض، فقد سبقها النجم العالمي توم هانكس عن إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون ودخولهم العزل الصحي.



يأتي ذلك وانتشرت حملة "خليك بالبيت" بين الفنانين العرب للحد من التجمعات والاختلاط، والوقاية من تفشي فيروس كورونا، وشارك عدد كبير من النجوم في الوطن العربي في هذه الحملة، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



فيما تأثرت الرياضة العالمية أيضًا، بعد توقف كافة الأنشطة الرياضية والمبارايات، وحسب ما أعلنت قناة "i24news"، أن كريستيانو رونالدو المتواجد بجانب والدته في البرتغال، بسبب إصابتها بجلطة دماغية، خضع لفحوصات في وطنه، وكشفت عن إيجابية الفحص، بمعنى أنه مصاب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل الصحي.



