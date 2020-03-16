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مجلس الوزراء: مخزون بعض السلع يكفي لـ20 شهر

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:59 م
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المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا داعي للفزع وتكالب على شراء السلع بكميات ليس لها مبرر، تخوفًا من أنتشار فيروس كورونا.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الأيام الاخيرة شهدت تكالب على شراء السلع، رغم أن المخزون من السلع آمن جدًا، ويكفي لعدة شهور، معقبًا: "مخزون السلع الموجود الآن لم يحدث في تاريخ مصر".

ولفت إلى أن مخزون الزيت على سبيل المثال يصل لـ5 أشهر، وبعض السلع بها مخزون يكفي الـ100 مليون لـ20 شهر، مشيرًا غلى أنه لا يوجد ما يبرر التكالب على شراء السلع.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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الكلمات المفتاحية

مخزون السلع مجلس الوزراء ضبط الاسواق تعليق الدراسة في الجامعات

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