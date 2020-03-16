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مصدر: منظمة الصحة العالمية تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:25 م
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مقر منظمة الصحة العالمية
مقر منظمة الصحة العالمية
وكالات
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أُصيب موظف في مقر منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مساء اليوم الإثنين، حسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

هذا وزار الشخص المصاب مبنى منظمة الصحة العالمية آخر مرة يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، وبدأ تظهر عليه الأعراض في عطلة نهاية الأسبوع، وأن الشخص المصاب معزول ذاتياً ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بحسب ما قال المصدر للوكالة.

كما لفت المصدر إلى أن "الأعراض لم تظهر بعد على أي من الأشخاص الذين اتصلوا مباشرة بالمصاب، وأرسلت الصحة العالمية عدد من المعلومات إلى جميع الوكالات الدولية الموجودة بجنيف، تفيد بأن المنظمة بدأت في تحديد جميع المخالطين للمصاب".

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مصدر كورونا صحة عالمية

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