بيان عاجل للحكومة بشأن ارتفاع أسعار المطهرات في الصيدليات

تقدم النائب سمير البطيخي ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، والتي يتبعه 11 شركة دواء، من ضمنهم الشركة المصرية للتجارة التي تقوم بتوزيع الدواء، حول ضرورة توفير هذه الشركات أكبر قدر من المطهرات للوقاية من فيرس كورونا، ومواجهة جشع الصيدليات.



وطالب "البطيخي" في تصريح للفجر، بنزول سيارات توزيع الدواء إلى الميادين وتوزيع المطهرات بأسعار تنافسية منخفضة، لمواجهة جشع الصيدليات التي تقوم باخفاء المنتج ورفع الأسعار على المواطن، مما يجبر الصيدليات على عدم رفع سعر المطهرات والبيع بالسعر المطلوب.



كما طالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة هالة زايد، بتكليف شركات المسلتزمات الطبية بتوفير كميات كبيرة من "الكمامات والجونتيات"، بالإضافة إلى عمل ميادين رئيسية في المحافظات، تبيع هذه المستلزمات بأسعار منخفضة مما يؤدي إلى وجود وفره في المستلزمات الطبية في جميع الصيدليات وعدم تعريض المواطنين للاستغلال.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.



وكشفت الوزارة عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس".

