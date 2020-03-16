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خبير: قرار خفض الفائدة يحد من حاله الانكماش الاقتصادي المتوقع

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:13 م
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صفوت عبد النعيم
صفوت عبد النعيم
نيفين سمير
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قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال ، إنه في ظل الحرب الفيروسيه التي يخوضها العالم واتخاذ الإجراءات الوقائيه من قبل الحكومات والتي في أغلب الأحيان تؤدي إلي انكماش اقتصادي تدريجي وتتقلص الاستثمارات ودورة عجله الانتاج في معظم القطاعات، فقد بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض سعر الفائده لدرجه صفر وتبعتها في ذلك أغلب الدول في هذا القرار خاصه الدول صاحبة معدل فائدة مرتفعة مثل مصر، التي وجب أن تبادر باتخاذ إجراءات طارئة واحترازيه لمواجهه والحد من التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي، لذلك وخفضت سعر الفائدة بمعدل 3 % دفعه واحده ليكون له أثر إيجابي كبير علي الشركات المصدرة بتخفيف الأعباء الماليه علي قوائم الشركات .

وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن تخفيض سعر الفائدة سيساهم في  انخفاض تكلفه الانتاج والأسعار النهائيه في محاوله للحد من إخطار التضخم المتوقعه من حاله الانكماش الاقتصادي. 

وأضاف الخبير، أنه سيكون هناك أثر كبير لذلك القرار بمثابه دعم لجميع القطاعات للاستفاده من السيولة الخارجه من البنوك أو حتي المرتقب منها بكثرة في حاله التعرض للإنكماش.

وتوقع الخبير  أن تستفاد أغلب الانشطه بدخول سيوله جديده لها بعد الاتجاه للاستثمار في الذهب ليحتل رأس قائمه أفضل الاستثمارات والأكثر أمانا تلاه قطاعات الأغذيه والمحاصيل الزراعيه ومنتجات السلع الاستراتيجيه، لافتاً أنه بصوره مباشره وغير مباشرة ستستفاد البورصه المصرية من هذا القرار بدخول جزء من السيوله يمكن أن يكون بدايه الدعم للحد من الإنهيار في الأسهم للفتره المقبله.
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الكلمات المفتاحية

تخفيض الفائدة البورصة المصرية الاجراءات الوقائية

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