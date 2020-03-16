وزير الدولة للإعلام عن الكورونا: "الموضوع مش هزار.. ولا تخرجو إلا للضرورة"



وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن أعدائنا يحاولون أن يلعبوا على نقطة كسر الثقة بين المواطن ودولته، حيث أنهم يريدون أن يظهروا الدولة في صورة فاشلة، ويجب أن ينتبه المواطنين لهذا.



وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن هناك 3 سيناريوهات في التعامل مع أزمة الكورونا، حيث تتخذ الدولة خطوات استباقية، كاشفًا أن يوم إتخاذ قرار تعليق الدراسة كان عدد المصابين المصريين 77 فقط، مؤكدا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون بعد دراسة.



وشدد على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع الدولة في الالتزام بالإجراءات الوقائية بدقة، معقبا: "الموضوع مش هزار ولا تخرجوا إلا للضرورة".



وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.



قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة تتعامل بشفافية تامة مع كل ما يتعلق بفيروس كورونا، حيث تصدر وزارة الصحة بيان يومي عن الإصابات، منوها بأن حالات الإصابة وصلت إلى 150 حالة تقريبا، و3 وفيات.