Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الدولة للإعلام عن الكورونا: "الموضوع مش هزار.. ولا تخرجو إلا للضرورة"

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:23 م
Advertisements
أسامة هيكل
أسامة هيكل
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة تتعامل بشفافية تامة مع كل ما يتعلق بفيروس كورونا، حيث تصدر وزارة الصحة بيان يومي عن الإصابات، منوها بأن حالات الإصابة وصلت إلى 150 حالة تقريبا، و3 وفيات.

وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن أعدائنا يحاولون أن يلعبوا على نقطة كسر الثقة بين المواطن ودولته، حيث أنهم يريدون أن يظهروا الدولة في صورة فاشلة، ويجب أن ينتبه المواطنين لهذا.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن هناك 3 سيناريوهات في التعامل مع أزمة الكورونا، حيث تتخذ الدولة خطوات استباقية، كاشفًا أن يوم إتخاذ قرار تعليق الدراسة كان عدد المصابين المصريين 77 فقط، مؤكدا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون بعد دراسة.

وشدد على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع الدولة في الالتزام بالإجراءات الوقائية بدقة، معقبا: "الموضوع مش هزار ولا تخرجوا إلا للضرورة".

وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالات الاصابة تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الدرجة الاجراءات الوقائية احترازي

أخبار تهمك

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالله جمعة يكشف سبب استبعاد صالح من الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ ساعة و 15 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ أقل من ساعتين

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 13 ساعة

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

شعبة الأدوية: "المصانع مش لاقية خامات لتصنيع المطهرات"

تصريح قوي لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن احتكار المنظفات والمطهرات

شاهد.. الصحة العالمية تشيد بتعامل مصر مع خطر كورونا

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإيقاف حركة الطيران

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

رئيس الوزراء: 2.2 مليون جنيه خسائر تعليق حركة الطيران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

06:55 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status