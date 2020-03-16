أستاذ أمراض السكر تطالب بإغلاق المقاهي والمطاعم

قال الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني إن أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا نظرًا لانخفاض المناعة، موضحة أن أصحاب أمراض السكر وضغط الدم والربو والرئة والأورام والكلى يعانون من انخفاض المناعة.



وأضافت "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه لا يوجد أسرة لا يوجد بها الأمراض السابقة؛ ولذلك على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية دون الشعور بالذعر أو الهلع من فيروس كورونا، معلقة: "الوقاية خير من العلاج".



وأشارت إلى أنه لابد من تقليل التجمعات عن طريق إغلاق المقاهي والمطاعم، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من منع الطيران الدولي فضلًا عن تعليق العملية التعليمية لمدة أسبوعين.





وقد كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.



بدورها، أعلنت مصر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات، بداية من الخميس 19 مارس، وحتى نهاية الشهر الجاري، واتخذت عدة دول عربية مزيدا من الإجراءات من أجل مواجهة فيروس كورونا.



كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاثنين تعليق حركة الطيران في مصر بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيض دوام العاملين في الدولة بالأجهزة والمصالح الحكومية الإدارية "التي لا تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة".



وأكدت الحكومة أيضا على "الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".



وقال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين.





وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين بإستهتار ويبدأ فى الخروج حتى لا يحدث كارثة.