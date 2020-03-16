Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ أمراض السكر تطالب بإغلاق المقاهي والمطاعم

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:22 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني إن أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا نظرًا لانخفاض المناعة، موضحة أن أصحاب أمراض السكر وضغط الدم والربو والرئة والأورام والكلى يعانون من انخفاض المناعة.

وأضافت "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه لا يوجد أسرة لا يوجد بها الأمراض السابقة؛ ولذلك على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية دون الشعور بالذعر أو الهلع من فيروس كورونا، معلقة: "الوقاية خير من العلاج".

وأشارت إلى أنه لابد من تقليل التجمعات عن طريق إغلاق المقاهي والمطاعم، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من منع الطيران الدولي فضلًا عن تعليق العملية التعليمية لمدة أسبوعين.


وقد كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.

بدورها، أعلنت مصر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات، بداية من الخميس 19 مارس، وحتى نهاية الشهر الجاري، واتخذت عدة دول عربية مزيدا من الإجراءات من أجل مواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاثنين تعليق حركة الطيران في مصر بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيض دوام العاملين في الدولة بالأجهزة والمصالح الحكومية الإدارية "التي لا تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة".

وأكدت الحكومة أيضا على "الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

وقال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين.


وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين بإستهتار ويبدأ فى الخروج حتى لا يحدث كارثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاهى صحة عالمية حالات الاصابة الاجراءات الوقائية اغلاق المقاهي

أخبار تهمك

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ أقل من ساعتين

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خبراء يشجعون على الوقاية من الأمراض المعدية

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

أستاذ أمراض صدرية: "كورونا" لا يصيب الأطفال

أستاذ المناعة: فيروس كورونا المستجد ليس قاتلا

"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن علاج فيروس كورونا

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

06:55 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عبد الله جمعة: صالح منعني من الانتقال للأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status