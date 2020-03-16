قناة السويس: اتخذنا اجراءات لحماية المرشدين والمتعاملين مع السفن المارة

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم قناة السويس، إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصين المرشدين، والعاملين في الهيئة ويتعاملون بشكل مباشر مع السفن الأجنبية.



وأشار "صفوت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار " المذاع عبر فضائية ""، مساء الإثنين، إلى أنهم يقومون بتحصين المرشد بالكامل من أول ارتدائه بدلة العزل، والكمامات، والقفازات الطبية، فضلا عن تزويده بكافة مواد تطهير أدواته التي يستخدمها.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم قناة السويس، أنه بمجرد نزول المرشد وفريقه من على متن السفينة يتم توقيع الكشف الطبي عليهم، منوها بأن فرق الحجر الصحي توقع أيضا الكشف على طاقم السفن حتى يتم إعطاء تصريح دخول لها.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

