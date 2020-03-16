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"المركزي" يمد استثناء استيراد بعض السلع من الغطاء النقدي
الإثنين 16/مارس/2020 - 07:03 م
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الفجر الاقتصادي
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مد البنك المركزي العمل بقرار استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021، على أن يسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجيرها كل بنك.
وأصدر المركزي، كتاب مؤرخ في 21 ديسمبر 2015، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، وأخرها الكتاب الدوري المؤرخ في 6 مارس 2019، بحيث يتم استثناء السلع الاستراتيجية من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.
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