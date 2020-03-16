"المركزي" يمد استثناء استيراد بعض السلع من الغطاء النقدي

مد البنك المركزي العمل بقرار استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021، على أن يسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجيرها كل بنك.



