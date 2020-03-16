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بسبب "كورونا".. السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ الصحية

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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فرضت السودان، مساء الإثنين، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

هذا وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني إعلان حالة الطوارئ في البلاد للتصدي لفيروس كورونا.

وذكر متحدث عسكري سوداني في بيان منفصل، أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازي.

كما يذكر أن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ويشمل القرار جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة، ووقف الأنشطة الأكاديمية واللاصيفية والرياضية والثقافية والاجتماعية والمؤتمرات العلمية والندوات".

كما قررت السودان إغلاق المطارات باستثناء الرحلات الإنسانية والبضائع، بسبب الفيروس.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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كورونا حالة الطوارئ الصحية حالة الطوارئ السودان السلطات السودانية

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