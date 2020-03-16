"قناة مجانية" تردد قناة مصر التعليمية على نايل سات .. جدول جميع البرامج التعليمية للترم الثاني 2020

نعرض لكم منصة التعليم المصرية، تردد قناة مصر التعليمية، والتي تبث بشكل مجاني عبر قمر نايل سات، على مدار الساعة، وايضا خريطة جدول توزيع البرامج، المواد الدراسية على مدار الساعة، والتي تكون لجميع المواد الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فقد أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقف الذهاب للمدارس ابتداء من تاريخ 15 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيرس كورونا بين بعض الطلاب.

نعرض لكم منصة التعليم المصرية، تردد قناة مصر التعليمية، والتي تبث بشكل مجاني عبر قمر نايل سات، على مدار الساعة، وايضا خريطة جدول توزيع البرامج، المواد الدراسية على مدار الساعة، والتي تكون لجميع المواد الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فقد أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقف الذهاب للمدارس ابتداء من تاريخ 15 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيرس كورونا بين بعض الطلاب.

على مدار الساعة، يتم عرض جميع البرامج، والتي تبدأ في الصباح وحتى الفترة المسائية، مع باقة من المعلمين المتميزين، لشرح سهل ومبسّط لمواد الفصل الدراسي الثاني، في الابتدائي والإعدادي.

على مدار الساعة، يتم عرض جميع البرامج، والتي تبدأ في الصباح وحتى الفترة المسائية، مع باقة من المعلمين المتميزين، لشرح سهل ومبسّط لمواد الفصل الدراسي الثاني، في الابتدائي والإعدادي.





شرح مواد الصف الأول والثاني الثانوي





أعلن السيد وزير التربية والتعليم، أن بنك المعرفة المصري، والذي أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان الفصل الدراسي الأول عليه، و يتابعوا تلقي المعلومات منه، هو المنوط بعرض الشروحات التعليمية لطلاب الصفين، على التابليت، حيث يعتبر من أفضل الوسائل واسهلها، حيث يدخل عليه الطلاب طوال الوقت.





مواعيد عرض برامج الثانوي:





لطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية





تردد 12380 افقي 27500





للمرحلة الثانوية عربي ولغات وكافة مواد التعليم الفني





تردد 11747 عمودي 27500



