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أبرزها تحقيق استقرار الأسعار.. "المركزي" يكشف أسباب تخفيض الفائدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:35 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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أكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، وأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (+أو – 3 %)، خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأشارت اللجنة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدي المتوسط.

وقررت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ اليوم الأحد، بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.

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الكلمات المفتاحية

معدل الفائدة الفائدة بالبنوك البنك المركزي اسعار الفائدة اسعار العائد

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