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عاجل.. فرنسا تؤجل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية بسبب "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:13 م
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علم فرنسا
علم فرنسا
الفجر
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قررت فرنسا، مساء الإثنين، تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وشهدت الانتخابات البلدية التي جرت يوم أمس الأحد، في فرنسا انخفاضًا قياسياً في الإقبال بسبب وباء فيروس كورونا، مما دفع ساسة المعارضة للمطالبة بتأجيل الجولة الثانية، المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وقالت زعيمة التجمع الوطني المعارض مارين لوبان، في خطاب متلفز: "يجب علينا بعد ذلك اعتبار العديد من المرشحين الذين فازوا من الجولة الأولى منتخبين وتأجيل الانتخابات الأخرى، التي يجب أن تتم في غضون بضعة أشهر عندما يتم احتواء الوباء"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا لمعلومات شبكة "فرانس إنفو": "مرشح حزب الخضر وعضو البرلمان الأوروبي يانيك جادوت دعم "لوبان" لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تأجيل الانتخابات".

أثار "ماكرون" الكثير من التعجب عندما قرر المضي قدمًا في الانتخابات البلدية على الرغم من الإلغاء الواسع النطاق للأحداث العامة في جميع أنحاء العالم بسبب وباء الفيروس التاجي.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فرنسا الانتخابات المحلية

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