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البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:15 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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عقدت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ اليوم الأحد، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة
البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة
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الكلمات المفتاحية

البنك المركزي اسعار الفائدة اسعار الايداع اسعار الاقراض

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