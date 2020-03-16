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حقيقة إصابة موظفين في شركة مياه الإسكندرية بـ"كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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نفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ما تردد عن وجود حالتين مصابتين بكورونا بفرع العجمى، مؤكدة أنه توجد بالشركة أي حالة مصابة.

وأضافت في بيان لها، قبل قليل، أنه فى حالة التصريح بوجود حالات مصابة بفيروس كرونا داخل الشركة بدون إقرار وزارة الصحة بذلك سيتم محاسبة المسئول على الترويج لهذه الأشاعات حفاظا على الأمن العام.

أطلق المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، إشارة البدء لحملة "صحتك تهمنا" لتفعيل جميع التوصيات والإجراءت الوقائية المتفق عليها، خلال الإجتماع الذي تم عقده  للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره في الشركة.

وقد شملت الخطة توفير جميع المستلزمات الطبية لعلاج أية حالات تعاني من بوادر أمراض مزمنة والكشف الدوري علي الحالات المشتبه إصابتها بأعراض الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة. 

كما تم تزويد مقرات الشركة بالمطهرات والمنظفات، علاوة علي تركيب أجهزة التعقيم اللازمة بجميع الطوابق وتوزيع أقنعة وقفازات وتخصيص فريق لرش الأسطح ودورات المياه والمصاعد بصفة دورية.

وشدد "جابر" علي ضرورة وقف إستخدام جهاز البصمة وإستبداله بالتوقيع في دفاتر الحضور والإنصراف منعا لإرتفاع حدة مخاطر تفشي المرض بين صفوف العاملين.

وقام رئبس الشركة بتكليف إدارات الأزمات والتوعية بتوزيع الملصقات الإرشادية للتعريف بأعراض فيروس كورونا ؛ علاوة علي عقد ندوات ومحاضرات لتثقيف العاملين بأساليب الوقاية منه وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية، كما خصص فريق للمتابعة الدورية علي مستوي الفروع والمحطات ومنافذ خدمة العملاء للتأكد من أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لتأمين حياة صحية أفضل.

‎جاء ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء، وشركة المياه والكهرباء.
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