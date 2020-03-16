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ياسمين رئيس زوجة أحمد الفيشاوي في فيلم "الحارث"

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:44 م
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ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
مصطفى فكيه
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تنتظر الفنانة ياسمين رئيس، عرض فيلمها الجديد "الحارث"، وهو العمل الذى يتولى المخرج محمد نادر إخراجه ويعد أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل. 

وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم دور زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، وتتوالي الأحداث بينهم في إطار رومانسي اجتماعي، كما تحدث لهم العديد من المواقف المثيرة والشيقة.

في سياق متصل يجسد الفنان أحمد الفيشاوي شخصية صحفي خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس، ويخونها مع الفنانة نهى عابدين حتى تكتشف رئيس خيانته وتتحول حياتها إلى الاكتئاب وتدمن وتتخيل كثير من المواقف الغير حقيقية وتهيؤات وخلافه وتتوالى الأحداث.

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويعد من الأعمال السينمائية التي تم الكشف عنها مؤخرًا وتعتمد على الشباب، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وعلى الطيب ونهى عابدين وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

من ناحية أخرى يعرض للفنانة ياسمين رئيس حاليا فيلم "لص بغداد" بجميع دور العرض، والفيلم بدأ عرضه في جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 يناير الماضي، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن قد افتتحا الفيلم في مدن دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

يذكر أن أخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات في السينما، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني وظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.

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الكلمات المفتاحية

ياسمين رئيس فيلم الحارث أحمد الفيشاوي

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