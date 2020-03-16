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تعليق الدوام الحكومي بالسعودية | المملكة تصدر اليوم عدة قرارات لمكافحة "فيروس كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:20 م
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السعودية
السعودية
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تصدر تعليق الدوام، اليوم الإثنين الموافق 16/3/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، وذلك عقب القرارات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية بشأن فيروس كورونا.

وقررت حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ عدة إجراءات سيتم تطبيقها ابتداءا من اليوم الإثنين بشأن فيروس كورونا، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وفي إطار السيطرة على فيروس كورونا الجديد، لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

تعليق الدوام.. قرارات المملكة لمكافحة "فيروس كورونا"


1- تعليق الدوام لمقرات العمل بجميع الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

2- إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية - السوبرماركت - الهايبرماركت)، بشرط التزامها بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار الـ 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

3- اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة.

4- منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية.

5- إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها بشكل مؤقت، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه.

6- الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

7- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: (المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والخاضعين للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهراً واحداً، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.

8- إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.
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مكافحة فيروس كورونا قرارات المملكة فيروس كورونا تعليق الدوام المملكة العربية السعودية المملكة السعودية

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