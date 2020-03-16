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كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:55 م
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إغلاق الصاالات الرياضية
إغلاق الصاالات الرياضية
إسماعيل منطاوي- تصوير: بلال أحمد
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شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، حملة لغلق السناتر التعليمية والمراكز الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام رئيس حي النزهة بغلق وتشميع أحد الصالات الرياضية الشهيرة، بأحد المولات المعروفة، وجيم آخر بشارع يحيى الشريف بالنزهة الجديدة، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بغلق كافة الصالات الرياضية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وتابع في موتمر صحفي له، أن ٢٥%؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.

كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
كورونا وصل للبرندات.. رئيس حي النزهة يغلق أحد الصالات الرياضية الشهيرة للحد من الفيروس القاتل (صور)
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فيروس كورونا حي النزهة اغلاق الصالات الرياضية احترازي اجمالي الاصابات

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