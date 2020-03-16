Advertisements
Advertisements
Advertisements

هكذا واجهت ريهام عبدالغفور فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:54 م
Advertisements
ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
الفجر الفني
Advertisements
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها، على "إنستجرام" عبر حسابها الرسمي، بصورة لها مع ابنها وهما مرتديان الكمامات خوفًا من فيروس كورونا.

وطلبت الفنانة من جمهورها التزام المنزل والوقاية من النزول في الشوارع، وعلقت على الصورة قائلة:"حاولوا تجلسوا في المنزل حماية من كورونا، فالله خير حافظًا".

وعلقت على ردًا على متابعيها الذين وضحوا لها أنها اردت الكمامة بشكل خاطئ:" ملحوظة عدلت الماسك خلاص متقلقوش".

بطولة مسلسل "زي الشمس" مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر ‏السعيد‎.‎

ويشار إلى أن عدد من الفنانين طالبوا متابعيهم بضرورة التزام منازلهم، والوقاية من فيروس كورونا، وذلك عن طريق المكوث في المنزل، وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للأيدي والمنازل والأسطح، وعدم الاختلاط أو التواجد في الأماكن المزدحمة العامة، وعدم الاستهزاء بالفيروس أو الاستهانة بسرعة انتشاره.

وشاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بفيديو، خلال تعقيمها قبل دخولها التصوير، قائلة:"لا تضحكو عليً، بس هيك منفوت على التصوير".

فيما طالبت الفنانة مي كساب زملاءها من الفنانين والإعلاميين، بضرورة جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعية، كمواقع توعوية للجمهور بخطورة المرض وتفشيه بسرعة، وكيفية الوقاية منه.

وشاركت أيضًا الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من متابعيها بالجلوس في منازلهم، وذلك وهي مرتدية كمامات، وطالبت الجميع بالحرص على صحتهم، وضرورة الوقاية من من الفيروس، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بالمرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريهام عبدالغفور اليو الوقاية منه الايدي احترازي

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ ساعتين

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ أقل من ساعة

قرارات حكومية جديدة لمكافحة كورونا

منذ أقل من ساعتين

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 17 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 10 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ريهام أيمن تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

عمرو أديب: مصر أكتر دولة في العالم عندها كمامات

تسجيل أول وفاة بـ كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

نيكول سابا عن كورونا: "يالهوي"

سيرين عبد النور لمتابعيها على "إنستجرام": "بليز ما تضحكو علي"

خطة الحكومة للتعامل مع محتكرين الكمامات والمستلزمات الطبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

03:18 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status