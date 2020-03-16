هكذا واجهت ريهام عبدالغفور فيروس كورونا

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها، على "إنستجرام" عبر حسابها الرسمي، بصورة لها مع ابنها وهما مرتديان الكمامات خوفًا من فيروس كورونا.



وطلبت الفنانة من جمهورها التزام المنزل والوقاية من النزول في الشوارع، وعلقت على الصورة قائلة:"حاولوا تجلسوا في المنزل حماية من كورونا، فالله خير حافظًا".



وعلقت على ردًا على متابعيها الذين وضحوا لها أنها اردت الكمامة بشكل خاطئ:" ملحوظة عدلت الماسك خلاص متقلقوش".



بطولة مسلسل "زي الشمس" مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر ‏السعيد‎.‎



ويشار إلى أن عدد من الفنانين طالبوا متابعيهم بضرورة التزام منازلهم، والوقاية من فيروس كورونا، وذلك عن طريق المكوث في المنزل، وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للأيدي والمنازل والأسطح، وعدم الاختلاط أو التواجد في الأماكن المزدحمة العامة، وعدم الاستهزاء بالفيروس أو الاستهانة بسرعة انتشاره.



وشاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بفيديو، خلال تعقيمها قبل دخولها التصوير، قائلة:"لا تضحكو عليً، بس هيك منفوت على التصوير".



فيما طالبت الفنانة مي كساب زملاءها من الفنانين والإعلاميين، بضرورة جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعية، كمواقع توعوية للجمهور بخطورة المرض وتفشيه بسرعة، وكيفية الوقاية منه.



وشاركت أيضًا الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من متابعيها بالجلوس في منازلهم، وذلك وهي مرتدية كمامات، وطالبت الجميع بالحرص على صحتهم، وضرورة الوقاية من من الفيروس، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بالمرض.



