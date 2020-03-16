رئيس حي النزهة يشن حملة مكثفة على الصالات الرياضية بشيراتون (صور)

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، حملة لغلق السناتر التعليمية وحضانات الأطفال، والمراكز والصالات الرياضية بالحي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبدورها رصدت "الفجر" بمرافقة رئيس حي النزهة، تنفيذ إجراء غلق جميع الأنشطة الرياضية والسناتر التعليمية وحضانات الأطفال.





وأسفرت الحملة حتى الآن، عن غلق صالة رياضية بأحد شوارع منطقة الشيراتون، وعدد ٢ صالة أخرى أمام مرور النزهة، وخلف فلوريدا مول بشارع النور، وتم غلق حضانة بشارع جاد الحق.





واستمرارًا للحملة المكثفة التي شنها اللواء خالد عقل، تم غلق حمام السلطان المخصص للسيدات بمربع الوزراء. وصالة رياضية بشارع خالد بن الوليد.





وفي ذات الإطار، ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية و التعليم بالقاهرة و الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية حرصًا على الصحة العامة.





وفي سياق آخر، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.





وتابع في موتمر صحفي له، أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.





وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.





وتابع سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.





وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.



