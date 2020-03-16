"أخرج إزاى أنا كده".. محمد سامي من كواليس مسلسل "البرنس"



في سياق متصل مسلسل "البرنس" هو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولتة كوكبة كبيرة من مجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



وتدور أحداث مسلسل "البرنس"، حول دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث، وانتهى رمضان من تصوير مشاهد السجن الأيام الماضية في الديكور الخاص به.



يشار إلى أن بدأ محمد رمضان الترويج للمسلسل من خلال صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي حيث شارك جمهوره بـ صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل، ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، صورته أثناء التصوير وهو يرتدي ملابس عامل بسيط يبدو عليه وكأنه عامل "نقاشة"، حيث ظهر بملابس عليها أثار البويات، وعلق قائلا: "رضوان البرنس من مسلسل البرنس رمضان 2020 ثقة في الله نجاح".



يذكر أن أخر أعمال رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، ويشارك بطولته بجانب محمد رمضان، النجمة حلا شيحة، وماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، حنان سليمان، لمياء كرم‪.



شارك المخرج محمد سامى جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من كواليس تصوير مسلسل " البرنس" لمحمد رمضان، وظهر محمد سامى في الصورة وهو يرتدى كمامة أثناء الإخراج، وعلق سامى على الصورة قائلا:" اخرج إزاي أنا كده"، وعلقت له الفنانة عائشة بن أحمد، قائلة: "المشكلة في الممثلين اللي هما الوحيدين المضطرين يشيلوا كل حاجة ويشتغلوا من غير ماسك وجوانتي".