Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أخرج إزاى أنا كده".. محمد سامي من كواليس مسلسل "البرنس"

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شارك المخرج محمد سامى جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من كواليس تصوير مسلسل " البرنس" لمحمد رمضان، وظهر محمد سامى في الصورة وهو يرتدى كمامة أثناء الإخراج، وعلق سامى على الصورة قائلا:" اخرج إزاي أنا كده"، وعلقت له الفنانة عائشة بن أحمد، قائلة: "المشكلة في الممثلين اللي هما الوحيدين المضطرين يشيلوا كل حاجة ويشتغلوا من غير ماسك وجوانتي".

في سياق متصل مسلسل "البرنس" هو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولتة كوكبة كبيرة من مجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتدور أحداث مسلسل "البرنس"، حول دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث، وانتهى رمضان من تصوير مشاهد السجن الأيام الماضية في الديكور الخاص به.

يشار إلى أن بدأ محمد رمضان الترويج للمسلسل من خلال صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي حيث شارك جمهوره بـ صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل، ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، صورته أثناء التصوير وهو يرتدي ملابس عامل بسيط يبدو عليه وكأنه عامل "نقاشة"، حيث ظهر بملابس عليها أثار البويات، وعلق قائلا: "رضوان البرنس من مسلسل البرنس رمضان 2020 ثقة في الله نجاح".

يذكر أن أخر أعمال رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، ويشارك بطولته بجانب محمد رمضان، النجمة حلا شيحة، وماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، حنان سليمان، لمياء كرم‪.
"أخرج إزاى أنا كده".. محمد سامي من كواليس مسلسل "البرنس"
"أخرج إزاى أنا كده".. محمد سامي من كواليس مسلسل "البرنس"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل البرنس محمد رمضان فيروس كورونا اليو المخرج محمد سامي

أخبار تهمك

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 10 ساعات

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ ساعتين

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ أقل من ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 7 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

قرارات حكومية جديدة لمكافحة كورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ليست قصة افتراضية.. تفاصيل قصة مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

شاهد.. طاقم عمل "البرنس" يحتفل ببداية تصوير المسلسل "صور"

نجلاء بدر في كواليس مسلسل "البرنس"

دنيا عبدالعزيز بصحبة الأسطورة ومحمد سامي في كواليس "البرنس"

شاهد.. دنيا عبدالعزيز تروج لمسلسل "البرنس"

محمد رمضان "سمكري" سيارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

03:18 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status