88 سنت ارتفاع في سعر سلة "أوبك"

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي 88 سنتا ليصل إلى 34.13 دولار للبرميل مقابل 33.25 دولار يوم الخميس الماضي.





وذكرت "أوبك" أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 52.43 دولار للبرميل.





وكانت الأمانة العامة للمنظمة قد توقعت في تقريرها الشهري أن يتراجع الطلب العالمي على خام (أوبك) في عام 2020 إلى 28.2 مليون برميل يوميا، أي أقل بنحو 1.7 مليون برميل يومياً عن مستوى 2019.









وقالت الامانة العامة في تقريرها إن سعر سلة خامات (أوبك) سجل انخفاضا حاداً في شهر فبراير وصل إلى نحو 10 دولارات ليصل إلى 55.49 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي.