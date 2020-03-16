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كوكا ينصح المصريين: "بلاش خروج من البيت"

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:17 م
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احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
هاني عصام
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حرص أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني على توجيه رسالة للجماهير بسبب فيروس الكورونا المنتشر في العديد من دول العالم.

وكتب كوكا عبر حسابه على "تويتر": "احنا شعب جميل و الله و دايما في عز الأزمات الناس دايما بتضحك و أحلى افيهات بتطلع".

وواصل: "من ناحية تانية احنا لازم ندرك أن الموقف بجد خطير و بيزداد خطورة ، كل ما في إيدينا اننا ناخد احتياطاتنا.. بلاش خروج في تجمعات ".

وأكمل "إن أمكن بلاش خروج إلا للضرورة القصوى .. احنا هنا بنتمرن في البيت".

واختتم: "خلينا نساهم و لو بشكل بسيط في تقليل نشر العدوى،انت ممكن تكون حامل المرض و انت مش عارف ،ممكن جسمك يقاوم المرض و يقضي عليه،بس تنقله لحد تاني و يتأذي بسببك".

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