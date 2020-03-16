كوكا ينصح المصريين: "بلاش خروج من البيت"



وكتب كوكا عبر حسابه على "تويتر": "احنا شعب جميل و الله و دايما في عز الأزمات الناس دايما بتضحك و أحلى افيهات بتطلع".



وواصل: "من ناحية تانية احنا لازم ندرك أن الموقف بجد خطير و بيزداد خطورة ، كل ما في إيدينا اننا ناخد احتياطاتنا.. بلاش خروج في تجمعات ".



وأكمل "إن أمكن بلاش خروج إلا للضرورة القصوى .. احنا هنا بنتمرن في البيت".



واختتم: "خلينا نساهم و لو بشكل بسيط في تقليل نشر العدوى،انت ممكن تكون حامل المرض و انت مش عارف ،ممكن جسمك يقاوم المرض و يقضي عليه،بس تنقله لحد تاني و يتأذي بسببك".





حرص أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني على توجيه رسالة للجماهير بسبب فيروس الكورونا المنتشر في العديد من دول العالم.