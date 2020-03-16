Advertisements
Advertisements
Advertisements

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:11 م
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
Advertisements
نشب خلاف قوي بين ثنائي الفريق داخل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتبك رمضان صبحي نجم الفريق مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بسبب التدخلات القوية خلال التدريبات، خاصةً أن رمضان صبحي عائد من إصابة مؤخرًا.

وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه لما يقرب من شهرين تقريبًا بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقرر فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات الفريق الجماعية لمدة 6 أيام على خلفية توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف النشاط الرياضي رياضة رمضان صبحي اليو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ ساعتين

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ أقل من ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 17 ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ ساعتين

قرارات حكومية جديدة لمكافحة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

03:18 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status