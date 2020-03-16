خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

نشب خلاف قوي بين ثنائي الفريق داخل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



واشتبك رمضان صبحي نجم الفريق مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بسبب التدخلات القوية خلال التدريبات، خاصةً أن رمضان صبحي عائد من إصابة مؤخرًا.



وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه لما يقرب من شهرين تقريبًا بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وقرر فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات الفريق الجماعية لمدة 6 أيام على خلفية توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.