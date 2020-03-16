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أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في لبنان

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:48 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في لبنان

 وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،61.063 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 71.240  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 415.81  بـ ليرة لبنانية .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 40.708  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

  أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

53.83$

81.415

سعر الذهب عيار 22

49.34$

74.631

اسعار الذهب عيار 21

47.10$

71.240

اسعار الذهب عيار 18

40.37$

61.063

سعر الذهب عيار 14

31.40$

47.493

سعر الذهب عيار 12

26.91$

40.708

اسعار أوقية الذهب

1.674$

2.532.020

اسعار جنيه الذهب

376.82$

569.922

اسعار كيلو الذهب

53.830$

81.415.440

 

 

  أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020 في لبنان

تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

10 مارس

47.493

61.063

71.240

81.415

9 مارس

47.484

61.051

71.227

81.401

8 مارس

47.506

61.080

71.261

81.439

7 مارس

46.488

59.771

69.733

79.693

6 مارس

46.425

59.690

69.639

79.586
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