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"الشباب والرياضة" تشدد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:36 م
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الإجراءات الوقائية
الإجراءات الوقائية
أسماء قورة
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شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، على جميع الجهات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا، بالاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم وتوعية العاملين.

وحرص وزير الشباب والرياضة، على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولي الوزارة، للتوجيه بالمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءأ من ديوان الوزارة ووصولًا لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد ديوان عام الوزارة، تم توعية العاملين بالوزارة بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها، ونشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية عن فيروس كورونا، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي.
كما تم التوعية، بقيام مسئولي النظافة بالوزارة بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد.

كما تم توفير المواد الطبية اللازمة لقياس درجة الحرارة للأفراد داخل الوزارة، والكمامات الطبية، والمطهرات، مع قيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية طوال ساعات العمل اليومية.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة، بمخاطبة مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات للتعميم على مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية وفروع الاتحادات والمديريات والملاعب المفتوحة وصالات الألعاب وصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بضرورة الالتزام بطرق الوقاية والتعقيم المتبعة بواسطة الشركات المتخصصة.

كما طالبت بالقيام بحملات التنظيف والتعقيم بالمدن والمنتديات الشبابية ومراكز التعليم المدني والأندية، إضافة إلى التعاون مع المحافظات ورؤساء الأحياء على مستوى الجمهورية للتوجيه بغلق جميع صالات اللياقة البدنية "الجيم" والأندية الصحية الواقعة في كل محافظة كخطوة استباقية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي سياق المتابعة الدورية على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية، بدأت مديريات الشباب والرياضة في تنفيذ تكليفات وزير الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية بحملات تنظيف وتطهير موسعة من حيث تعقيم صالات الأنشطة، والملاعب التدريبية، والمباني الاجتماعية، وكافة أرجاء المنشآت، مع التزام العاملين بتلك المراكز القائمين على أعمال التطهير والتعقيم بارتداء الكمامات الطبية.

ويأتي ذلك طار تعليق الوزارة الأنشطة الرياضة والشبابية فى جميع محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس الجارى في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتوازى مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي.

وكانت الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة قد نظمت ندوة تثقيفية حول خطر فيروس كورونا على الرياضيين خلال شهر فبراير الماضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة مدربي ومشرفي المنتخبات القومية ومراكز تدريب الناشئين بالقاهرة والجيزة ومجموعة من لاعبي المنتخبات المشاركة في معسكرات التدريب بالمركز مع نشر مواد إعلامية وتثقيفية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بشأن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس على البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

"الشباب والرياضة" تشدد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا
"الشباب والرياضة" تشدد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا
"الشباب والرياضة" تشدد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا
"الشباب والرياضة" تشدد إجراءاتها الاحترازية للوقاية من كورونا
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الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة مطهرات تعليق الدراسة اسبوعين الشباب والرياضة الاوبئة الاجراءات الوقائية

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