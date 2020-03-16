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إلغاء قرار استبعاد مرشح بانتخابات النواب التكميلية في المنيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:36 م
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مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
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أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا، ببطلان قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا، باستبعاد المرشح علاء الدين مكادي من الانتخابات، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنيا الصادر باستبعاده استنادًا لثبوت تعاطيه المخدرات.

وأحالت المحكمة، الطاعن إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل؛ لعمل تحاليل المخدرات والمسكرات له، والذي جاءت نتيجيته سلبية بما يفيد عدم تعاطيه لأية مواد مخدرة ومن بينها الأفيون.

وذكر الطعن، أن المرشح تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب، عن المقعد الخالي بدائرة سمالوط، وقدم ضمن الأوراق ما يفيد بخضوعه للفحص الطبي بمستشفى المنيا العام، للتأكد من سلامة قواة الذهنية،والنفسية، وإجراء التحاليل اللازمة لإثبات عدم تعاطيه أي مواد مخدرة أو مسكرة.

وأضاف أنه بعد أن تم إدراج اسمه ضمن قائمة المترشحين لخوض تلك الانتخابات تحت رقم 1 رمز الساعة فوجئ بقرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاده، استنادًا إلى إيجابية عينة البول الخاصة به بمادة الأفيون المخدرة.

ومن ثم أقام طعنًا على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالمخالفة للقانون بتأييد قرار اللجنة باستبعاده، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم أول درجة. 

وقرر مجلس الدولة، تأجيل الجلسات بجميع محاكم المجلس، لمدة أسبوع، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020، بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غدًا الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.

ونص القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة( مثال: الانتخابات، الطلاب......) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر إلى 109 حالات خلال الـ10 أيام الماضية، منهم من تماثل للشفاء.
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نيابة محكمة مجلس النواب قضية حوادث جلسات المحاكم تأجيل جلسات المحاكم انتخابات تكميلية

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