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هولندا تعلن ارتفاع الوفيات بـ"كورونا" إلى 24 والإصابات إلى 1423

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:26 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الهولندية، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وقد أبلغت السلطات الصينية، في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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هولندا فيروس كورونا صحة عالمية ارتفاع عدد الوفيات

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