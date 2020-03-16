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قرارات حكومية جديدة لمكافحة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
سالم أحمد سالم
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اتخذت الحكومة حزمة من القرارات، قبل قليل، أثناء اجتماعا عاجلا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت كإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا المُنتشر في عددا من الدول.

وبعد مناقشات، قررت الحكومة في قرارها الأول والعاجل، تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وفي إطار خطة الدولة لمنع التجمعات، والتي من شأنها المساهمة في نقل العدوى، تعمل الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة؛ على تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية بما يضمن تقليل الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين، باستثناء العاملين بالمصالح الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات الأساسية للدولة.

القرارين ستتبعهما خطة اقتصادية جديدة، بحسب تصريحات عددا من المهتمين بالشأن السياسي، إذ تُعلن الدولة تحملها للمصاعب من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين.

وسبق، وأعلنت الحكومة، تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، في المراكز والأندية والساحات، جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط، فضلًا عن إجراء الكشف الطبي على العاملين بالمؤسسات الحكومية قبل دخولهم الدوواين، حيث امتد الأمر لإجراء الكشف الطبي اليوم على وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، قبل دخوله باب الوزارة.

ووفقًا لحزمة القرارت التي اتخذتها الحكومة، سيكون التأثير الأكبر على قطاعي السياحة والاقتصاد، إلا أن الدولة المصرية سوف تتحمل ذلك من أجل صحة المواطنين، حيث ستصل خسائر شركة مصر للطيران 2.25 مليون جنيه.

في السايق ذاته، ناشد “مدبولي” المواطنين بتحمل مسئوليتهم في هذه الأزمة، لكي تمر، وعدم الاستخفاف والاستهتار بهذه الأزمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط، منوهًا بأن قرار تعليق الدراسة لا يعني تواجد الأطفال بالشوارع والأماكن العامة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: "ربنا يحمي ويسلم مصر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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