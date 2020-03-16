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عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:18 م
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القوات المسلحة
القوات المسلحة
كريم وزيري
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نفى المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا، على كافة محافظات الجمهورية.

وأكد المتحدث، في بيان منذ قليل، أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة

ونوه المتحدث بمواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وفي سياق آخر، أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

ودفعت القوات المسلحة، بعربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة، منها مصر الجديدة وطريق الأوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم، وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتي، من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة وعدد 64 عربة كاسحة للمياه.

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري في المناطق الأكثر تضررأً.

كما تضمنت الأوامر، قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الاحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد 5000 أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان.

من ناحيتهم، أعرب المواطنين عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة استجابتها في تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم، مؤكدين ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لدعم أبناء وطنهم الغالي في مواجهة الأزمات والكوارث.

كما دفعت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بـ34 معدة هندسية فى قرية الديسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة، فضلًا علي أعمال شفط المياه.

ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا لجهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التي تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

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منطقة الزرايب كورونا فيروس كورونا عربات شفط المياه طائرات عسكرية المتحدث العسكري

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